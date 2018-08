Akik szeretik korán elkezdeni a készülődést, Londonban már megkezdhetik a karácsonyi bevásárlást

Olyan sok vevőnk van a világ minden sarkából, akik alig várják, hogy szert tegyenek az ünnepi dekorációkra és egyéb szuvenírekre nyári londoni vakációjuk alatt"

Bár Európa nagy része hőségtől tikkad, Londonban már megnyílt a Selfridges karácsonyi vására. A világhírű áruház 145 nappal az ünnepek előtt ötszáz darabos "kapszulakollekció" árusítását kezdte meg Oxford Street-i üzletében, szeptember 4-től pedig már 3800 termékből válogathatnak a világ minden tájáról érkező vevők.A Selfridges évek óta megörvendezteti vásárlóit azzal, hogy már nyáron megnyitja karácsonyi vásárát. Indoklása szerint a nyári turistaszezont kihasználva sok külföldi él a lehetőséggel, hogy megvegye az áruházban kapható ritka díszeket és egyéb különlegességeket.- idézte a pénteki brit sajtó az áruház egyik beszerzőjét, aki felhívta a figyelmet arra, hogy termékeik máshol nem elérhetők.Eleanor Gregory szerint ráadásul nemcsak a külföldiek, hanem a britek körében is egyre népszerűbb a nyári karácsonyi vásár. Sokan jó előre szeretik letudni a karácsonyi vásárlás legalább egy részét, és hónapokkal karácsony előtt még a kínálat is jóval szélesebb.A patinás londoni áruház karácsonyi osztályának kínálatában éppúgy szerepel 1,95 fontos (700 forintos) ceruza, mint neondísz 8500 fontért (hárommillió forintért). Idén először a házi kedvenceknek is találnak karácsonyi ajándékot a vevők.Tavaly még ennél is korábban, 147 nappal karácsony előtt nyílt meg a vásár.