Alaposan próbára tette vacsoravendégeit Lakatos Márk

Ilyen adrenalinlöketet még egy étkezés közben sem kaptam

Nem mondom, hogy nem izgultam, nagy kő esett le a szívemről, hogy elbírt az úriember, annak pedig külön örülök, hogy a csípős szósz nem landolt a szemében

Néha kicsit beleszédültem, dehát egy jó kajálásba ennek is bele kell férnie!

Kicsit úgy éreztem magam, mintha egy mozgó turmixgépből ennék, de még így sem volt nehéz élvezni Márk isteni fogását

Egy igazán emlékezetes ételnek legalább ilyen maradandó élményt kell bennünk hagynia, talán kicsit kevesebb extra izgalommal.

„Ez volt életem legszürreálisabb vacsorája, de nagyon ízlett" – mondta nevetve Cseh Laci, miután füstbe burkolózva, a levegőben lebegve fogyasztotta el a Lakatos Márk által nekik készített fogást.Márk pop-up vacsoraklubja, a Marki’z Supper Club legújabb helyszínén, a Kodály köröndön többek közt Lolát, Istenes Bencét és Dallos Bogit vendégelte meg a Lay’s chipsszel közösen szervezett vacsoraesten, ahol a márka különböző variánsai által inspirált ételkölteményekkel kápráztatták el a vendégeket. Extrém körülmények és kirobbanó ízek: ezt az estét még sokáig emlegetni fogják.Lakatos Márk semmit sem bízott a véletlenre pop-up vacsoraklubja most megnyílt új helyszínén: a legnépszerűbb hazai sztárokat olyan extrém körülmények között vendégelte meg, amire egész életükben emlékezni fognak.– mesélt a szokatlan élményről Cseh Laci olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó.Bevallása szerint ugyan hozzászokott a lebegéshez a medencében, de egy hevederről lógva, a levegőben még sosem evett, főleg nem ilyen jót.És hogy miért pont a levegőben? Mert a Laci által elfogyasztott fogást az új Lay’s Baked inspirálta, aminek annyival kevesebb a zsírtartalma, hogy szinte lebegsz tőle.Márk gorgonzola-panna cottáját tökéletesen kiegészítette a joghurtos-zöldfűszeres chips, amire a bazsalikommajonéz tette fel a koronát.A véletlen döntötte el, hogy a kiválasztott hírességeket milyen kihívás elé állítja a séf: a feladatokat egy-egy doboz rejtette, amelyek az extrém fogást és az elfogyasztás módját is tartalmazták.A legzavarbaejtőbb feladat Dallos Boginak jutott, ugyanis a csípős Lay’s Strong által inspirált vietnámi tavaszi tekercset és tigrisrákot egy erős ember vállán kellett a mellé tálalt csípős szószba mártogatva megennie.– kommentálta az élményt mosolyogva az énekesnő.A harmadik doboz titkát Istenes Bence fejtette meg, aki elég pörgős életet él, így testhezálló volt számára, hogy egy forgó lemezjátszóról kellett megennie a klasszikus sós Lay’s ihlette padlizsánkrémet.– tette hozzá Bence.És, hogy miért éppen padlizsánkrém illik a sós chipshez?Ahogyan Márk is kiemelte, az igazán jó klasszikus ízekhez nincs szükség felesleges külsőségekre: sokszor az egyszerű a legnagyszerűbb választás az ételekben.Bence után Lolának is rázós élményben volt része, szó szerint: az énekesnőnek ugyanis egy a hullámos Lay’s Maxx formáját imitáló rezgő asztalról kellett teljesítenie a kihívást, és elfogyasztania a bordázott sajtos-újhagymás Lay’s Maxx mellé tálalt kacsa rilette-et aiolival.– mesélte.A házigazda Lakatos Márk a résztvevőkhöz hasonlóan nagyon jól szórakozott, és végig lelkesítette a kihívás teljesítése közben időnként elbizonytalanodó vendégeket.Az estét nevetve summázta:Az exkluzív vacsora vendégei között felbukkant még Csobot Adél, Mádai Vivi és Kárpáti Rebeka is, akik szintén nagyon élvezték a fogásokat.