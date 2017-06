Alicia Vikander és Michael Fassbender egy fedél alá költözött

Igazán nem kapkodták el a dolgot: Alicia Vikander és Michael Fassbender másfél éve alkot egy párt, de csak most döntöttek úgy, hogy közös otthonba költöznek Londonban.



Ez különösen Fassbender részéről jelent komoly teljesítményt, mert még soha nem élt egy fedél alatt az aktuális barátnőjével. Ennek főleg az az oka, hogy a forgatások miatt állandóan utazni kénytelen, így gyakorlatilag a bőröndjében lakott az utóbbi másfél évtizedben.



Alicia és Michael a Fény az óceán felett című közös filmjük forgatásán ismerkedtek össze és estek szerelembe. A magánéletükről soha nem beszélnek, így a mostani hírt sem kommentálták. Emlékezetes, hogy a legutóbbi BAFTA-gálán sem engedelmeskedtek az illemkódexnek: amikor a kiss cam (a párokat mutató kamera) rájuk közelített, nem voltak hajlandóak csókot váltani, hanem továbbra is fapofával ültek egymás mellett. Ki is vágták őket a szerkesztett tudósításból, mint a huzat.



Vikander Oscart kapott A dán lányban nyújtott alakításáért, ehhez képest Fassbender némileg le van maradva: neki két Oscar-jelölés jutott (Steve Jobs, 12 év rabszolgaság).



Fassbendert legközelebb lecsúszott nyomozóként láthatjuk a Hóember című thrillerben, amely Bo Nesbo skandináv krimijéből készült.



(The Snowman – hazai bemutató: 2017. október)