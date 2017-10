Alig egy hét és elrajtol a Konyhafőnök VIP második évada az RTL Klubon.

Kép forrása: rtl.hu

Nyerni szeretnék, hiszen maximalista vagyok, de azt is tudom, hogy ez itt nem lesz egyszerű

Két dolog miatt jöttem: a verseny és a főzés, nekem ez utóbbi nagy szerelmem

A versenyeket imádom, így a Konyhafőnök VIP-t is és próbálom majd a legjobbat kihozni magamból

– mondta Lakatos Márk, akihez hasonlóan Vágó Piros rádiós műsorvezető is a győzelemre hajt.„Egyre inkább kristályosodik ki előttem egy „zöld" bisztró képe. Egészséges saláták, zöldségek, izgalmas öntetek. Ezért jöttem, hogy nyerjek és megnyithassam a nyereményből a bisztrót" – árulta el a műsorvezető.Hozzájuk hasonlóan vélekedik George Clooney magyar hangja, Szabó Sipos Barnabás is.– mondta a színművész.Míg Barnabás a színpad helyett választja néha a konyhát, addig Nyári Alíz olykor a mikrofont cseréli le a fakanálra.„Szeretnék a konyhában is alkotni és ezzel bizonyítani" – vallott terveiről Alíz.Versenytársaihoz hasonlóan Nébald Olivér, az Éjjel-Nappal Budapest Rolandja is tudja, ezúttal nem babra megy a játék.– mondta a korábbi vízilabdázó, akinek Dobó Ági is a versenytársa lesz.„Ebben a versenyben a célom csakis a győzelem. Mindig keresem a kihívásokat és most a Konyhafőnök VIP a kihívás az életemben" – árulta el az egykori szépségkirálynő.Hogy a kezdő hat versenyző közül ki lesz az, aki a legjobban teljesít, kiderül október 16-án, 18:55-től a Konyhafőnök VIP-ben.Addig is pillantson bele a Konyhafőnök VIP második évadába: