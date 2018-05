Alig fél évvel a legutolsó után, újabb rekordbevételt hozó árverésre készül a Christie's

Fél évvel azután, hogy Leonardo da Vinci Salvator Mundiját rekordáron árverezték el, ismét hatalmas bevételre számíthatnak a New York-i aukciósházak:A hagyatéki árverések eddigi rekordját Yves Saint Laurent gyűjteménye tartja: 2009-ben összesen 484 millió dollárért kelt el.A Salvator Mundi című 500 éves olajfestmény november közepén 450,3 millió dollárért talált vevőre New Yorkban.A Rockefeller-árverés során három nap alatt hat aukciót tartanak, ahol több mint 1600 tárgyra lehet licitálni, köztük Pablo Picasso Fillette a la corbeille fleurie (Lány virágkosárral) című képére, amelynek árát a Christie's 100 millió dollárra (26 milliárd forintra) becsüli.A tavaszi aukciók szezonjának második hetében a Sotheby's aukciósházra figyel a művészeti világ.Május 14-én Amedeo Modigliani 1917-es Nu couché (Fekvő akt) című művét kínálják eladásra. Az olasz festő és szobrász legnagyobb alkotásának értékét 150 millió dollárra becsülik. Ez az eddigi legnagyobb, egyetlen műre vonatkozó becsült ár.2015 novemberében a Nu couché-sorozat egy kisebb művét árverezték el New Yorkban 170,4 millió dollárért. Ez az alkotás az aukción legdrágábban elkelt művek sorában a harmadik helyen van a Salvator Mundi és Picasso Les Femmes díAlger (Az algíri nők) című sorozatának utolsó darabja, az úgynevezett O változat után.