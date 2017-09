Alig került a mozikba, máris tervezik az Az folytatását

A New Line stúdió már tervezi a magyarországi mozikban csütörtökön debütált Az című Stephen King-horroradaptáció folytatását - számolt be a The Hollywood Reporter.A portál értesülései szerint a forgatókönyvírók egyike, Gary Dauberman már alá is írta a szerződést a következő részre, Andy Muschietti rendező pedig szintén készen áll a folytatásra, noha vele eddig nem született megállapodás.A folytatás, avagy a Chapter Two (Második fejezet), produceri munkáit ugyancsak Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith és David Katzenberg végzik.Stephen King története egy csapat gyerekről szól, akik összeállnak, hogy legyőzzék a városukat rettegésben tartó démont. A regény két különböző idősíkon - gyerekként és felnőttként - mutatja be a főszereplők életét.

A New Line adaptációjában az első film csak a gyerekkora koncentrál és a múltban játszódik, míg a következő rész a jelenre és a már felnőtt karakterekre fog fókuszálni.A könyvben a múlt az 1950-es, míg a mozifilmben az 1980-as években játszódik.Egyelőre nem tudni, hogy a Chapter Two-ban feltűnnek-e az új rész gyerekszereplői. A források szerint bár a történet 27 évvel később játszódik, lesznek benne visszatekintések a múltba, akárcsak a könyvben, ami azt jelenti, hogy szükség lesz az ifjú sztárok közreműködésére is, hacsak nem a mostani részből vágnak ki jeleneteket.A folytatás valószínűleg 2019-ben kerül a mozikba.