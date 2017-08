Alig várja már a Survivort? Most meglesheti milyen lesz

Embertpróbáló küzdelem, harc a túlélésért és megannyi kihívás; ezeket tartogatja a Survivor, melyből most mindenki kaphat egy kis ízelítőt.A világ egyik legnépszerűbb túlélőshow-ja, a Survivor hamarosan elstartol az RTL Klubon. A minden hétköznap este látható reality-ben Istenes Bence a Fülöp-szigetekre kalauzolja majd a nézőket, ahol ismét a túlélés, valamint 20 millió forint lesz a tét.A Survivor alapszabályai szinte minden országban ugyanazok. Túlélni egy távoli szigeten, egy közösségben, megvívva a saját, egyéni harcokat is egészen az utolsó összecsapásig, amely során kiderül, ki az igazi túlélő, vagyis a győztes.A nézők augusztus 28-tól, minden hétköznap, este 19:00-tól lehetnek részesei a túlélő show-nak, melybe most bárki bepillantást nyerhet.