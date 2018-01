Alighanem ő a világ legszexibb tengerészgyalogosa - fotók

Tizenkilenc évesen csatlakozott a tengerészethez a most 29 esztendős minnesotai szőkeség. Shannon Ihrke négy évig szolgált a seregben, majd leszerelése után profi modell lett. Elmondása szerint azért lett tengerészgyalogos, hogy bizonyítson magának - és persze másoknak is -Mindez azt is jelenti, hogy bár törékeny csinibabának látszik, képes kemény is lenni a 73 ezres Instagram rajongótáborral rendelkező szépség.Shannontól gyakorta kérnek intim fényképeket, de házassági ajánlat is rendszeresen érkezik a fiókjába - ő azonban ezekkel nem törődik.- Meg akarom mutatni a lányoknak, hogy azt csinálhatják, amit akarnak és azok lehetnek, akik akarnak lenni, ha elég keményen küzdenek érte - mondta volt tengerészgyalogos.