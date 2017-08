Állva ünneplik a mozikban a kínaiak új hazafias akciófilmjüket

A Wolf Warrior 2 című hazafias kínai akciófilm több mint 3,4 milliárd jüan, vagyis 132,5 milliárd forint rekordbevételt hozott július 27-i premierje óta, ezzel a távol-keleti ország legsikeresebb hazai készítésű alkotásává lépett elő.A Wolf Warrior 2 egy korábban a különleges fegyveres erőknél szolgáló katonáról szól, aki zsoldosokkal és felkelőkkel küzd Afrikában, hogy megmentse az ott rekedt kínai munkásokat. A kínai média szerint a filmet valós események inspirálták, kínai munkások 2011-es líbiai és 2015-ös jemeni - katonai közreműködéssel történt - kimenekítése szolgált alapul a forgatókönyvhöz.Az állami média beszámolói szerint a film vetítései telt házzal mennek a közönség állva ünneplése közepette, sokan sírnak a meghatottságtól. Az állami Hszinhua hírügynökség úgy fogalmazott, hogy az alkotás "megragadta a nemzet szívét". Eddig a hongkongi Stephen Chow The Mermaid című 2016-os fantasy vígjátéka tartotta a legnagyobb bevételt hozó kínai film rekordját.A hazafias üzenetekre nyitott közönség jól fogadta, hogy a film egy olyan magabiztos Kínáról szól, amelynek megvannak az eszközei és eltökéltsége is külföldön veszélybe került állampolgárai megvédésére. A mozilátogatók különösen dicsérték a harci jeleneteket, és a főszereplőt játszó Vu Csinget, aki a film rendezője is egyben. A filmet a nyári szünidőben mutatták be, amikor a kínai mozik nem játszanak nagyszabású külföldi alkotásokat, ez is hozzájárulhatott a nagy népszerűséghez.Az akciófilmet múlt héten a Népi Felszabadítási Hadsereg alapításának 90. évfordulójának emléket állító nagyszabású ünnepségek közepette is játszották a mozik. A katonai parádén a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping a résztvevő katonák előtt kijelentette, országa sosem fogja engedni területének megcsonkítását.A Wolf Warrior első részét 2015-ben mutatták be, és 500 millió jüan (19,4 milliárd forint) bevételt hozott.