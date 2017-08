Álomotthonba költöznek Szabó Zsófiék

Szabó Zsófiék új otthona

– Törökbálinton voltunk a testvéreméknél és épp a gyerekekkel bicikliztünk, sétáltunk, amikor az egyik, új építésű társasház mellett észrevettük a műsorvezetőt és férjét, Zsoltot. Hamar beültek az autóba és elhajtottak, így csak a testvéremtől tudtam meg, hogy elvileg rövidesen ők is oda költöznek, már az újságok is megírták – számolt be a Bors egyik olvasója.

Fotó: Móricz István

Az ötödik hónapban lévő műsorvezető és Zsolt egy egyáltalán nem hivalkodó, otthonos, szellős, zöldövezeti környezetben várhatják az új családtag érkezését, így ráadásul nem kevés pénzt és időt is megspórolnak majd, hogy nem Nyíregyházáról kell feljárniuk Budapestre. Igaz, ezért most a férje, Zsolt hoz nagyobb áldozatot, hiszen őt a vállalkozásainak na­gyobb része a szabolcsi megyeszékhelyhez köti.

Zsófiék így ráadásul nem­csak az RTL Klubhoz, ha­nem Zsófi anyukájához is közelebb lehetnek majd, így picit olyan, mintha a színésznő-mű­sorvezető ha­zaköltözne.Zsófit telefonon értük el, és kollégánknak azt mondta, örömmel beszél, csak egyez­tes­sünk a menedzserével. Utóbbi ezt követően csak annyit közölt: Zsófi és férje nem szeretnének nyilatkozni.