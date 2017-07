Álompár van születőben?

Nem múló kaland Palvin Barbara és Dzsudzsák Balázs kapcsolata. Legalábbis erre enged következtetni, hogy a VOLT Fesztivál után egy svájci étteremben együtt szórakozott a pár - írja a Bors.Úgy tűnik, Dzsudzsák Balázs összeköti a kellemeset a hasznossal: kért néhány pluszszabadnapot az arab emírségekbeli al-Vahda csapatától, hogy elintézhesse ügyes-bajos dolgait idehaza, de arra is szakított időt, hogy együtt vacsorázzon Palvin Barbarával. Ráadásul nem egy budapesti, hanem egy svájci étteremben – számolt be a lap.Ez abból a fotóból derül ki, amelyet a modell töltött fel saját közösségi oldalára. A képen a modell testvére és egy ismeretlen férfi is látható. Az „Ilyen a svájci élet" – képaláírással közzétett poszt alig huszonnégy óra leforgása alatt több száz­ezer lájkot kapott.Természetesen a közös kép tovább gerjeszti a találgatásokat a nemzetközi hírű topmodell és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya között szövődött kapcsolatról.A pár bő egy hete a VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díjátadójára érkezett Sopronba, és két nappal később már együtt mulatta át az éjszakát a VIP-szekcióban. Összesimulva táncoltak, miközben Balázs csókot lehelt Barbi fülére. A lány végül annyira elengedte magát, hogy a kanapén táncolt, majd a focista ölében landolt. Nem csoda, hogy a szemtanúk mindebből arra kö­vetkeztettek, hogy a két híresség között már jóval több van, mint barátság.

A svájci vacsorán készült fotó is ezt sugallja, több kommentelő megjegyezte, hogy ha már a családtagjainak is bemutatta a focistát, komoly lehet a kapcsolat - írják.Palvin Barbara magánéletéről évek óta csak találgatni lehet. Justin Biebertől Lewis Hamiltonig már számtalan hírességgel összehozták az egyébként hivatalosan évek óta szingli topmodellt. Barbi sosem erősítette meg a híreszteléseket.