Radics Gigi családjában és közeli baráti körében már hagyománynak számít, hogy az énekesnőnek különleges meglepetést szerveznek szülinapja alkalmából. Idén egy hatnapos franciaországi csodautat szerveztek neki, ám az X-Faktor női mentora az indulás előtti napokban még mit sem sejtett erről -Gigi csak két nappal az utazás előtt tudta meg, hogy csomagolnia kell, várja az Eiffel-torony.- Hihetetlenül boldog voltam, mert ide még nem sikerült eljutnom - újságolta a lapnak boldogan a sikeres énekesnő.Radics Giginek kedvenc ruhatervezőjéhez, Zuhair Muradhoz is szerveztek privát időpontot, ahol az énekesnő megcsodálhatta a legújabb kollekciós ruhakölteményeket is. Ezen kívül a Disneyland is egy egész napos program volt, ahol a legjobban az Aerosmith zenekar által tervezett hullámvasút tetszett neki. Tartottunk egy nagy fotózást is egyik nap a város nevezetességeinél. Sokat sétáltak a főutcán a Champs- Élysées-n, illetve megkóstolták a helyi finomságokat is.