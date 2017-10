Amerikai asztronauták eredeti űrfotóiból rendeznek árverést

A 445 ritka fotó között szerepel a Földről a világűrből készült első kép, amelyet John Glenn fényképezett, és Neil Armstrong fotója is, amelyen a Hold felszíne látható.



Az eredeti képeket a massachusettsi Skinner aukciósház bocsátja árverésre november 2-án Marlboroughban.



A The Beauty of Space (Az űr szépsége) című árverés az első olyan aukció az Egyesült Államokban, amely kifejezetten az amerikai űrhajósok értékes, régi felvételeire koncentrál. Az 1961 és 1972 között született képek nem csak tudományos és történelmi szempontból kivételesek, művészeti értéket is képviselnek - mondta el Michelle Lamuniere, a Skinner szakértője.



A fotók nem másolatok, hanem az eredeti nyomatok, amelyek az amerikai űrkutatási hivatalban (NASA) készültek a különböző küldetések után. Sok képen szerepel az amerikai űrkutatási hivatal jele, képfelirat vagy azonosító szám.



A fotók becsült ára egyenként 300 dollár (78 ezer forint) és 9 ezer dollár (2,3 millió forint) között mozog. A képek egy meg nem nevezett magángyűjtő kollekciójából származnak, aki a NASA egykori tudósaitól és alkalmazottaitól jutott hozzájuk. Akadnak a gyűjteményben űrhajósokról készült portrék, fotók a felkészítő tréningek ellesett pillanatairól és űrsétákat dokumentáló drámai felvételek is.