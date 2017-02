Amerikai premierje lesz 3 magyar filmnek

" data-width="500"> OEmbed tartalom:

Három magyar mozifilmet mutatnak be a kaliforniai San Joséban kedden kezdődő 27. Cinequest filmfesztiválon, ahol Bereczki Csaba Soul Exodus című filmjét először láthatja a nemzetközi közönség.Bereczki Csaba klezmerzenészek főszereplésével készült egészestés dokumentumfilmjének középpontjában az amerikai származású The Brothers Nazaroff alkalmi formáció tagjai állnak, akik a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat és zsidó identitásukat. Az öt muzsikus hajóval utazik nyugatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besszarábiába, Moldovába.a decemberi magyar mozibemutató alkalmával lelkes fogadtatásban részesült.Madarász Istváncímű első mozifilmje és Vranik Rolandcímű alkotása amerikai premierjének is a Cinequest filmfesztivál ad otthont.Az 1990-ben alapított és ma már százezres látogatottságot túllépő Cinequest nyitófilmje a legendás Shirley MacLaine és Amanda Seyfried főszereplésével, Mark Pellington rendezésében készült Az utolsó szó című vígjáték lesz, amely a Sundance filmfesztiválon volt először látható. A fesztivál február 28-tól március 12-ig tart.