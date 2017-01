Andrea Bocelli és fiai modellként debütáltak egy firenzei divatvásáron

Bocelli és fiai, Matteo és Amos Stefano Ricci a firenzei Ricci divatház vezetőjének öltönyeit viselték. Stefano Ricci 180 vendéggel ünnepelte a divatcég alapításának 45. évfordulóját a Pitti-palotában.



A hivatásos modellek felvonulása után a 19 éves Matteo Bocelli énekelt a vendégeknek. Hangja nagyon hasonló híres apjáéhoz. Bátyja, a 21 éves Amos zongorán kísérte.



Olaszországban a közelmúltban fejeződött be az Andrea Bocelli életén alapuló The Music of Silence (A csend zenéje) című film forgatása. A Rómában és Toscanában játszódó filmben Antonio Banderas alakítja Bocelli egyik zenetanárának szerepét. A rendező-forgatókönyvíró Michael Radford, a forgatókönyv elkészítésében a sztártenor is közreműködött.



Az AMBI Media Group finanszírozásával készült filmben olyan zeneművek is felcsendülnek, amelyeket Bocelli fiatalkorában írt, és korábban nem voltak hallhatók nyilvánosan.