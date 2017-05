Andy Vajna: pénzért nem lehet megvenni a sikert

A tehetség a legfontosabb a filmgyártásban, pénzért nem lehet megvenni a sikert - mondta a Világgazdaság szerdai számában megjelent interjúban Andy Vajna filmügyekért felelős kormánybiztos, aki szerint egyikből sincs elegendő Magyarországon.



Arra a kérdésre, hogyan próbálják megelőzni, hogy a szakemberhiány veszélyeztesse a magyarországi filmgyártást, Andy Vajna elmondta, hogy különböző iskolák programjain keresztül támogatják olyan technikai dolgozók képzését, akikből nagy a hiány, szeptemberben pedig a Magyar Nemzeti Filmalap iskolájában elkezdik a kreatív alkotók képzését is.



A külföldi produkciókról szólva Andy Vajna elmondta, hogy személye kezdetben egyfajta garancia volt a filmkészítőknek, ma már azonban ez nem számít. Azért jönnek Magyarországra forgatni, mert készültek már itt sikeres filmek, és készítőik mindennel elégedetten távoztak.



Kiemelte, hogy Európában London után Magyarországon készítik éves szinten a legtöbb filmet, a filmgyártásra fordított költések elérték a GDP 0,15 százalékát, ez az arány az európai átlag két és félszerese.



A filmipar mintegy tízezer főt foglalkoztat Magyarországon, ez szinte az egyetlen olyan szakma, ahonnan nem mennek el külföldre dolgozni az emberek.



A magyar produkciókról szólva rámutatott arra, hogy az elmúlt évek kiemelkedő díjnyertes alkotásai után most kezd beérni a közönség körében is az általuk megkezdett munka.



Ezeknek a filmeknek a sorát a rekord nézőszámot elért Kincsem nyitotta, amelyet az Antal Nimród rendezésében készülő Viszkis követ, azután jön Gárdos Éva Budapest Noirja és egy érdekes musical, a Papa Pia.