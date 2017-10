Angyallá változott ikertestvérének adja koronáját a 7 éves Virág - fotók

Hauszgénusz Virág

Három magyar induló képviselte Magyarországot a Little Miss World 2017 gyermekszépségversenyen. A legeredményesebb induló márciusban vesztette el ikertestvérét. Neki akart bizonyítani a győzelemmel.Szombaton ért véget Görögországban a Little Miss World 2017 gyermekszépségverseny. A megmérettetésen 30 országból összesen 60 gyermek vett részt a világ minden tájáról.A legjobb magyar eredményt a siófoki, 7 éves Hauszgénusz Virág érte el, ő a Mini Miss Europe címmel térhetett haza.

Hackl Hanna

- Virág a testvérével, Kirával kezdett versenyezni, de sajnos őt márciusban elvesztettük egy neuroblasztóma nevű daganatos betegség következtében. A versenyzést azonban nem hagytuk abba, és ez Virágnak nagyon sokat jelentett abban, hogy feldolgozza a történteket. Már bátran nyit a többi gyerek felé, és Kiráért is harcol. A koronákat mindig hazahozza és az urnájára helyezi, elhalmozza ajándékokkal az emlékhely környékét - mondta az édesanya, Hauszgénuszné Krisztina, aki úgy látja, sokan félreértelmezik a gyermekszépségversenyeket. Mint mondja, ezek nem csak a külsőségekről szólnak, hanem sokat segítenek az indulók önbizalmának növelésében, felkészítik őket a nyilvános szereplésekre és emberi kapcsolatok könnyebb kialakítására.A soproni 15 éves Hackl Hanna a kategória legjobbja lett, Szupermodell díjat kapott, és az a megtiszteltetés érte, hogy ő koronázhatta a többieket. A nyolcadikos kislány elmondta, hogy a továbbiakban is modellkedéssel szeretne foglalkozni.

Szintén eredményesen szerepelt a győri, 10 éves Bognár Alexa, aki a legjobb fotómodell díjat hozta el.A magyar csapat vezetője, Bartalovics Ildikó elmondta: büszke a gyermekek jó helyezéseire. Kiemelte, hogy azért is számít jónak az eredmény, mert nem csak szépnek, hanem tehetségesnek is kellett lenniük a jó eredmények eléréséhez.A FashionKids Hungary Gyermekmodellügynökség a továbbiakban is készíti fel a kislányokat és kisfiúkat a világversenyekre. A legközelebbi hazai verseny novemberben lesz Budapesten, ezt Little Miss Hungary néven rendezik meg.