Animációs filmben keltik életre Michael Jacksont

Animációs filmen tér vissza a 2009-ben elhunyt Michael Jackson, a CBS televízió ősszel mutatja be az egyórás filmet.



A Michael Jackson's Halloween című animáció készítői felhasználták a pop királyának dalait, albumait filmjükhöz.



A filmet az 50 éves korában meghalt énekes hagyatékának kezelőjének vállalkozása, az Optimum Production készítette, ő a producere is. Az animáció szereplőinek hangját kölcsönzi mások között Christine Baranski, Alan Cumming, George Eads, Brad Garrett, Lucy Liu, Jim Parsons és Lucas Till.



A film egy lányt és egy fiút követ nyomon, akik véletlenül találkoznak halloween éjszakáján egy rejtélyekkel teli szállodában. Mágikus utazásuk egy látványos táncos fináléval végződik, amelyen megelevenedik Michael Jackson is.



A producerek közölték, hogy már folynak a tárgyalások a film külföldi forgalmazásáról is.