Animal Cannibalsszel indul a vakáció - hallgassa meg Qka MC és Ricsipí új dalát!

Az Animal Cannibals legújabb dala hivatalosan is megnyitja a nyári szünetet. Az "Indul a vakáció!" egy vidám, szabadságérzetet közvetítő rap dal, ami mindenkiben felébreszti azt a páratlan érzést, amit a vakáció gondolata keltett egykor gyermeki szívünkben.Az 1989 óta tevékenykedő kannibálokat Magyarország legnagyobb hatású rap/hip hop alakjaiként tartják számon, a stílus meghatározó előfutárjaiként is szokták őket nevezni. A közönség szeretete mellett sikerüket számos szakmai elismerés is koronázza; három Aranyzsiráf és egy VIVA Comet díjjal büszkélkedhetnek, de több Fonogram díj jelölést is kaptak pályafutásuk során.Az új trackhez készült egy iskolában forgatott klip is, ami a cuki alsós diákoknak köszönhetően igazán nosztalgikus érzést vált ki belőlünk.