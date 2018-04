Annyi kaland nincs is, mint a Supernem új nagylemezén

Kevés olyan szereplője van a magyar könnyűzenének, amiből olyan ösztönösen és szórakoztatóan árad a szabadság, mint a 2002-ben alakult Supernem. Papp Szabiék hatodik nagylemeze - ami négy évvel legutóbbi albumuk, a Túl a frekvencián után jelenik meg – fülbemászó, fordulatos és féktelen, látomásos és vallomásos, slágeres és öntörvényű.



A Weekend egy alig félórás szürreális rohanás: egy presszóból indulunk neki, taxiba ugrunk, találkozunk Péterfy Borival, közben villanykörte fák világítanak, a színpadokon félistenek és mutatványosok, az utcákon meztelen emberek menetelnek, a rajzolt égen meg papírsárkány repül. A betonnak dzsungel-illata van. Az órák csak percek, de úgy érzed, egy nap egy év.



– Négy év telt el az előző lemez megjelenése óta és bár azóta is folyamatosan színpadon vagyunk, most először volt végre időnk pofozgatni, érlelgetni a dalokat. Nagyon élveztük a munkát, parádés házibuli-hangulatban vettük föl a lemezt. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy amikor épp nem a térdünket csapkodva röhögtünk, gyorsan felvettünk egy dalt. És talán ettől van, hogy az egész lemez vibrál, zakatol, pezseg, a dalok meg csak arról szólnak, amire minden nap ébredünk: hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel, hogy meg tudjuk-e őrizni a szabadságunkat ebben a bűzösen fortyogó, erőszakos, mégis szikrázóan szép förtelemben – mondja a lemezről Papp Szabi.



A lemezt, melynek producere Szakos Krisztián és a Supernem, a zenekar május 19-én Budapesten a szabadtéri Barba Negrában mutatja be, aztán természetesen elviszi a legnagyobb nyári fesztiválokra is. Többek közt a Fishing On Orfűre is, melynek fesztiválhimnusza az új Supernem-album Jelezz vissza című dala.