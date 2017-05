Anya is ropná, ha lenne hol - csak bátorság kell a 70 éves B. Tóth László szerint

Poptarisznya



B. Tóth László zenei szerkesztő, producer, műsorvezető, lemezlovas 1982-től a Poptarisznya című műsor műsorvezetője volt a Petőfi rádióban. 1989–2002 özött a Calypso Rádió 873 főszerkesztőjeként dolgozott, 2011 novembere óta a Poptarisznya című internetes rádiónak (is) dolgozik.

Az életkor csak egy szám

– Nem vagyok egy éjjeli bagoly, de néha jólesne elmenni egy olyan szórakozóhelyre, ahol nem a mai tuc-tuc, hanem a 70-es, 80-as évek zenéjét játsszá . Ilyet viszont nagyon nehéz találni – panaszolta a 48 éves Ágoston Marianna. Olvasóink többsége egyetért a véleményével.– Kicsit olyan érzésem van, mintha megfeledkeztek volna rólunk. Férfiként még csak-csak van lehetőség a szórakozásra, bár akkor meg hamar kinézik az embert, hogy biztos csak „a fiatalabb tyúkokra hajt" – egészítette ki Mariann véleményét másik olvasónk, az 51 éves Szentesi ároly.Anyá napjához özeledve megnéztü , szüleink hol pihenhetik ki felnevelésünket, és lelkesen térnek-e vissza a parkettre. Bár tény, hogy a szórakozóhelyek többsége a fiatal korosztály számára ínál kikapcsolódást, a helyzet nem egyértelműen ennyire fekete és fehér.– 50 éves kor felett a többség már alapvetően nem szívesen mozdul ki otthonról, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének a mi generációnknak is szóló helyek. Sőt, igazából bárhol jól érezhetjü magunkat, nincs ebben semmi kivetnivaló – mondja B. Tóth László. Márpedig ha ezt ő mondja, akkor nyugodtan el is hihetjü , a témában kevés nála illetékesebb személy van.A hazai kereskedelmi rádiózás alapjait (is) letevő B. Tóth László pénteken ünnepelte 70. születésnapját, miközben olyan pörgős életet él, amit egy 20 éves fiatal is megirigyelhetne tőle.– Néhány napja Balatonfüreden és derváron voltam, egy nappal ésőbb Kabán, özben felvettünk öt adást az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsorból – és ezek csak a legfontosabb teendő voltak – mesélte B. Tóth László. A rádiós szakember nem érzi magát fáradtnak, sőt, ahogy ő fogalmaz, szinte fürdik abban, hogy ennyi dolgot csinálhat egyszerre.

Veteránok egymás özött

Egy titok van: lazaság

– Mindig is úgy gondoltam, hogy egy pillanatra sem szabad megállni, mert azzal máris elveszítettü a „kor elleni harcot". özhely, de nálam abszolút igaz: mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát, én pedig, öszönöm szépen, fiatalnak érzem magam – mondja jókedvűen.A Poptarisznya című műsor szülőatyja lemezlovasként a mai napig sok fellépést vállal, tapasztalata szerint pedig a fiatalok és az idősebb generáció tagjai nagyon jól tudjá érezni magukat együtt – függetlenül attól, hogy milyen zene szól a hangfalakból.– A özönség ugyanúgy énekli a Boney M slágereit vagy Elvis Presley dalait, mint az elmúlt évek nyári slágereit. És igen, utóbbiakat az idősebb korosztály is ugyanúgy szereti, mint a fiatalok – mondja B. Tóth László.– Néhány éve volt óriási sláger Martin Solveig Hello című szá , ami tipikusan az a nyári, fiataloknak észült bulizós zene. Egy ínai teniszmeccs egyik szünetében játszottá le először, ahol a özönség soraiban ott ült a hazai rádiózás egyik legendája, Komjáthy György is – mesélte a veterán lemezlovas.Mint mondja, ha valakiről, akkor Komjáthy Györgyről kevesen mondaná meg, hogy tetszik neki az ilyen muzsika. – Ehhez épest felhívott, és azt mondta, hallgassam meg, mi szól, mert ennél zseniálisabbat ő el sem tudna épzelni. Komjáthy tényleg nem szereti ezt a stílust, de a jót akkor is épes meghallani. Miért ne hallhatná meg akkor más is – jegyezte meg.Olvasóink történetei alapján úgy tűnik, 50 éves kor felett már nem azért nem járnak el szórakozni, mert ne lenne rá igényü , hanem azért, mert félnek lemenni a szórakozóhelyre. Tartanak attól, hogy összesúgnak a hátuk mögött, hogy a bulizásból már kiöregedtek, hogy kinevetik őket.– Nő ént még kellemetlenebb ez az egész, mert a fiatal lányok rögtön szóvá teszik, ha valaki ilyen idős korban teszi be a lábát a szórakozóhelyre. Mit keres itt ez az öreg tyú ? – mondogatjá , és nem csak magukban – írta meg véleményét olvasónk, az 54 éves Pásztor Tímea.

Nem lesz újra házibulikorszak

B. Tóth László szerint egy bizonyos kor felett valamiért mindenkiben ugyanaz a görcsös érdés merül fel: Vajon mit fognak szólni hozzám? A válasz szerinte erre roppant egyszerű: semmit.– Túl van ez a dolog gondolva. Ha valaki vidám, jó fej, észre sem fogjá venni – látja el tanáccsal olvasóinkat a lemezlovas.Bár sok minden múlik a zeneválasztáson, az sem mindegy, ki az, aki beáll a lemezjátszó mögé, és felteszi a fejhallgatót. B. Tóth László szerint maximálisan igaz a meglátás: akinek van 10 lemeze, az máris lemezlovasnak hívja magát. Pedig ez egy komoly szakma, jóval komolyabb, mint azt első ránézésre bárki is gondolná.– Mély zenei ismereteket igényel. Az illetőnek ismernie kell a ritmust, hogy mi után mi hangozhat jól, hogy hogyan kezdődik az egyik zene, és hogyan végződik a másik. Ez csak kevesekben van meg – véli a rádiós. Mint mondja, ugyanakkor az arány semmivel sem rosszabb, mint volt az „ő idejében". – Nálunk is volt egy csomó kalandor, akik elmentek fellépni kevesebbért, mint a profik. Csak aztán nem kell meglepődni, ha ésőbb nem hívjá őket vissza, mert amit nyújtottak, az messze elmarad a jó kategóriájától – tette hozzá B. Tóth László.

Leraktá az alapokat

B. Tóth László kedvencei



Kedvenc hobbija?

– Egy ten 2-3 alkalommal tenisz, nyaranta vitorlázás az Adrián.

Kedvenc zenéje?

– Szabadidőmben szeretek klasszikusokat, komolyzenét hallgatni.

Kedvenc önyv?

– Sajnos nincs időm olvasni.

Legkedvesebb élmény, ami egy rajongóhoz ötődik?

– Egyszer beállított hozzám az öltözőbe egy srác, ét szatyorral. Kiderült, 35 lemezem volt benne. Mindet dedikálnom kellett.

Az idősebb generáció által sokat emlegetett házibulikorszak azonban, úgy látja, már nem fog visszatérni. Az ugyanis egy ülönleges helyzet volt, ahol tiltott felvételeket cserélgettek egymással a fiatalok.– Minden buli azzal kezdődött, hogy „gyere, hallgasd meg a legújabb felvételemet". Hogy aztán hová futott ki a dolog, az persze változó volt – emlékezik vissza a lemezlovas.Az örökifjú lemezlovas születésnapja apropóján azért nem maradhatott el a nosztalgiázás sem. Igaz, mint mondja, mindig mások emlékeztetik arra, mi mindent csinált, ő ugyanis nem a múlton, hanem a jelenen és a jövőn szeret gondolkodni. Ezek miatt az ambíció miatt is érzi magát jóval fiatalabbnak a koránál.– Persze ez azért nem azt jelenti, hogy ne ébresztene bennem kellemes emlékeket, ha eszembe jut a múlt. 1982-ben indítottuk el a Poptarisznyát, ami mindenben megelőzte a korát. Sőt, a kereskedelmi rádió is az általam megálmodott Calypso Rádiót vetté alapul: nekünk volt először özvetítőkocsink, repülőnk, nálunk lehetett autót nyerni – nosztalgiázott B. Tóth László.A szakember szerint minden hazai rádió ebből az alapból dolgozik, és ez nagyon jó érzés. – Ha az orosz irodalomban azt mondjá , minden író Gogol öpönyegéből bújt ki, akkor itt elmondhatjuk, minden kereskedelmi rádió a mi öpönyegünkből bújt ki – tette hozzá.