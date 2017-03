Anyja elhagyta, apját kivégezték - Tudjon meg többet Szécsi Pálról

Szécsi Pál 23 éves volt, amikor 1967-ben, a Táncdalfesztiválon második helyezést ért el a Csak egy tánc volt című dalával. Ezt követően beindult a karrierje, olyan slágereket adott a rajongóknak, mint az Egy szál harangvirág, a Gedeon bácsi, az Én édes Katinkám vagy a Szeretni bolondulásig. A legendás magyar énekes kisfiús sármja és vonzó külseje mögött szomorú élettörténet húzódik. Édesapját és édesanyját is nagyon korán elvesztette - utóbbi lemondott róla - írja a Femina Bár a fejébe vette, hogy édesanyját - aki apja után még nyolcszor ment férjhez - megkeresi, a nő hallani sem akart fiáról, akiről talán nem is tudta, Magyarországon milyen népszerű sztár lett. Szécsi Pál hányatott gyerekkora, a szülei hiánya és élete legnagyobb szerelme, Domján Edit öngyilkossága vezethetett ahhoz, hogy 30 évesen, 1974-ben ő maga is véget vetett életének.