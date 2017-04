Anyja írásainak kiadását szorgalmazza Martin Luther King lánya

Édesanyja, a néhai Coretta Scott King beszédeinek, leveleinek és egyéb írásainak kiadását szorgalmazza Bernice King, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége, Martin Luther King Jr. lánya.



"Tudom, hogy az édesanyám hangja és élete igazi inspirációként szolgálhatna nagyon sok nő számára" - mondta Bernice King a washingtoni nemzeti sajtóklubban (National Press Club), ahol Barbara Reynoldsszal közösen vett részt egy pódiumbeszélgetésen, amelyen az édesanyja és Reynolds által írt My Life, My Love, My Legacy című memoárt népszerűsítették.



Hozzátette: "az édesanyám temérdek dokumentumot hagyott maga után és igazi tragédia, hogy mindez nem jelenhet meg egy ehhez hasonló könyvben".



Coretta Scott King 1985-ben kereste fel a Stanford Egyetem történészét, Clayborne Carsont, hogy szerkessze meg és segítsen kiadni az 1968-ban meggyilkolt férje írásait. A Martin Luther King Jr.-hoz kötődő dokumentumok utolsó kötete 2025-ben jelenik meg.



Bernice King nem tért ki rá, hogy jelenleg folytat-e tárgyalásokat egyetemekkel vagy kiadókkal a 2006-ban meghalt édesanyja iratainak megjelentetéséről. Annyit azonban elárult, hogy testvérei, Dexter és Martin III valószínűleg támogatni fogják az ötletét.



King három, még életben lévő gyermeke az egyedüli örököse és kezelője a hagyatéknak. Yolanda King, a polgárjogi harcos legidősebb gyermeke 2007-ben halt meg.



A három testvér között régóta tartó jogi viták dúlnak édesapjuk egykori Bibliája és Nobel-békedíja miatt.