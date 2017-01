Apja írt főszerepet Tom Hardy számára

A hétvégén sugározza a BBC a Taboo című új tévésorozat első epizódját, amelynek forgatókönyvírója a főszerepet alakító Tom Hardy édesapja.



"Csodálatos volt együtt dolgozni a fiammal, sok szempontból hasonlítunk" - mesélte Edward Hardy.



A nyolcrészes Taboo című sorozatot a hétvégétől szombat esténként tűzi műsorára a BBC One - számolt be róla kedden a The Daily Telegraph. Az Egyesült Államokban az FX sugározza január 10-től.



Az 1800-as években játszódó dráma a rabszolga-kereskedelemmel is foglalkozó Kelet-indiai Társaság sötét históriáját eleveníti fel. Tom Hardy (Mad Max - A harag útja, A visszatérő) alakítja a mogorva, tetovált és robbanékony főszereplőt, a kalandor James Delaney-t, aki lopott gyémántokkal tér vissza Amerikából Angliába, hogy elégtételt vegyen apja haláláért, és megalapítsa saját kereskedelmi hajózási vállalatát, amelynek legnagyobb ellenfele a Kelet-indiai Társaság.



Edward "Chips" Hardy felidézte, hogy az ötletet fia adta neki, aki egy napon beállított hozzá azzal, hogy szeretne eljátszani egy igazán összetett jellemű karaktert.



Mivel mindkettőjüket inspirálta, hogy együtt dolgozzanak, a fiú által felvázolt ellentmondásos hős alakja köré az apa építette fel a témát és a kitalált történetet. Nagyon korán eldőlt, hogy a drámasorozat címe Taboo lesz, mivel bizonyos szempontból - mint például a brit gyarmatbirodalom ábrázolása - maga a történet is tabukat döntöget.



A sorozat executive producere, Ridley Scott egy Tom Hardyval és apjával való személyes találkozás alatt ismerte meg az elképzelést. "Edward Hardy nagyon részletes, tízoldalas szinopszist írt, amelyben szó volt Afrikáról, Amerikáról és a korabeli brit gyarmatbirodalom sötét oldaláról" - mesélte a hollywoodi rendező-producer.



A forgatókönyv megírásában Stephen Knight és Emily Ballou is közreműködött. "Ez a dráma a hajókról és a pénzről szól, a raktárakról és dokkokról, amelyek a birodalom motorját alkották" - mondta el Knight.



A széria négy-négy epizódját két rendező forgatta le: a dán Kristoffer Nyholm és a finn Anders Engström. A főbb szerepekben Tom Hardy mellett Oona Chaplin, David Hayman, Michael Kelly és Jonathan Pryce látható. Hardy alkotóként és executive producerként is jegyzi a sorozatot.