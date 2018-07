Apja szerint már nem őszinte Meghan Markle mosolya

Meghan apja, Thomas a napokban nagyinterjút adott az egyik lapnak, melyben kifejtette, lánya mosolyát ismeri, és a mostani nem őszinte - írja a Bors Azt mondta, amióta lánya a királyi családban van, rendre tagadja meg saját természetét. Igyekszik alávetni magát a királyi elvárásoknak, és ez azért megy neki nehezen, mert otthon, Kaliforniában mindig ő volt a társaság közepe, úgymond falkavezér, azaz azt csinált, és akkor, amit akart. Színésznőként egyetlen főnöke volt, a rendező, és annyi dolga volt csak, hogy időben érkezzen a forgatásokra. A királyi családban azonban ehhez képest mindent meghatároznak neki.Lehet, hogy végül apjának lesz igaza, mert legutóbbi fotóján tényleg úgy néz ki Meghan Markle, mintha nagy bajban lenne.A felvétel a hétvégi wimbledoni tenisz meccsen készült, ahol barátnője, Serena Williams meccsét nézte, és ahol konkrétan levetették vele óriási kalapját, mert a mögötte lévők nem látnak tőle. Ez az első alkalom, hogy nyilvánosan rendreutasították. Harry herceg hitvese nyilván a nap ellen vitte magával, de bánatára végig az ölében volt - írja a brit The Sun.Arcán látszik, hogy nagyon rosszul érzi magát, ráadásul zavarában a haját vagy a fülét piszkálja, ami láttán megint csak a hideg futkos a királyi protokoll szakértők hátán, épp úgy, mint az öltözéke miatt.Míg a királyi páholyban követelmény az elegáns megjelenés, a mellette álló Katalin hercegné ezt be is tartotta, addig ő fehér nadrágban, és egy csíkos ingben jelent meg.