Április 15-én indul A Nagy Duett hatodik évada

Hatodik évadához érkezett a TV2 nagysikerű showműsora A Nagy Duett. A profi énekesek és a hangokkal kissé hadilábon álló ismert párjaik hétről hétre állnak színpadra, hogy bebizonyítsák, övék a legszórakoztatóbb, legmeghatóbb vagy épp legviccesebb duett. Wolf Kati a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmunddal, Tóth Andi a Guiness rekorder Rippel Ferivel, Kollányi Zsuzsi a sármos Kamarás Ivánnal, Marcellina a fesztiválrajongó Pumped Gaboval, Csobot Adél a televíziós legenda Rózsa Györggyel, Takács Nikolas a kézilabdázó Tápai Szabinával, Gönczi Gábor a képernyőről és színpadról egyaránt ismert Erdélyi Timeával, Gergely Róbert a kalandvágyó Megyeri Csillával, Horváth Tamás a mindig jókedű Balázs Andival, Szabó Ádám pedig a balettművész Keveházi Krisztinával ragad majd mikrofont.



A párosok felkészülése elkezdődött, sorsukról ezúttal is a nézők és A Nagy Duett zsűrije: Nagy Adri, Kasza Tibi és Pápai Joci dönt majd. A szavazás azonban a korábbiakhoz képest egy kicsit megváltozik. A produkciók alatt a nézők 1-10-ig pontozhatják a párosokat a TV2 Live applikáció segítségével, majd a zsűri is kiosztja pontjait. A két legkevesebb pontot gyűjtő páros közül az esik ki, akire kevesebb voks érkezik a műsor végi extra szavazáson.



A Nagy Duett nézői a hatodik évad alatt is számos extra tartalmat találnak a műsor Facebook (www.facebook.com/anagyduett/) és Instagram oldalán. Az adások reklámszüneteiben pedig a stúdióból élőben jelentkezik A Nagy Duett Facebook oldalán a műsor riportere, aki nem más, mint Kárpáti Rebeka.



A Nagy Duett – április 15-től minden vasárnap 18:55-kor a TV2-n!