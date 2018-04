Április 30-án megkezdődik a Konyhafőnök döntő hete!

A döntő hetéhez érkezik a Konyhafőnök idei szériája, így a négynapos ünnep alatt április 30-án és május 1-én 18:55-től követhetik a nézők, hogy a hat játékos, akik az elődöntő és a középdöntő heteiben már bizonyították, hogy helyük van a döntő hetében is, miként menetel a Finálé felé. A tét most is hatalmas, hiszen a megtisztelő Konyhafőnök címen túl a 10 millió forintot is megnyeri a legjobb versenyző.



Akik, pedig eddig nem mertek főzőtudományukkal a zsűri elé állni, azoknak most itt a lehetőség! A http://rtl.hu/rtlklub/akonyhafonok/jelentkezooldal linken már lehet jelentkezni a Konyhafőnö kkövetkező szériájába!