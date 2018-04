Áprilisi sorozatpremierek a Sony Max-on

A török sorozatok szerelmeseinek kedveskedik a Szívhelyzet, amelynek főszereplőjét a Kuzey Güney – Tűz és víz szériából megismert sármőr, Serhat Teoman alakítja. Szintén itthon még be nem mutatott részekkel folytatódik a Királyság! Elizabeth Hurley főszereplésével és az Anyaság túlsúlyban is vadonatúj évaddal tér vissza. De érkezik a hónapban a Golden Globe-díjas Szeplőtelen Jane, valamint Supergirl is, aki napról napra menti meg a világot.



Április 23-án debütál a Szívhelyzet Serhat Teoman főszereplésével a Sony Max csatornán. A romantikus török vígjátéksorozat egy isztambuli kórház két orvosának életébe enged betekintést minden hétköznap 17 órától. Az izgalmakban és váratlan fordulatokban gazdag szériában Sinan, a sürgősségi osztály fiatal és sikeres orvosa és új orvos asszisztense Nisan megismerkedése nem mindennapi események láncolatát indítja el. Ezzel a találkozással véget ért Sinan eddigi nyugodt élete, hiszen Sinan és Nisan nemcsak a munkájukban, hanem otthon is sorozatos konfliktusokba kerülnek, a lány ugyanis a fiatal orvos felső szomszédja lesz. A két főhős személyisége szöges ellentéte egymásnak, de a kezdeti nézeteltérések ellenére tagadhatatlan a kettőjük közti kémia.



Szintén április 23-án érkezik a csatornára a Golden Globe-díjas Szeplőtelen Jane című sorozat is, minden hétköznap 18 órától. A 25 éves írónak készülő lányt egy sor balszerencsés véletlenkövetkeztében egy egyszerű nőgyógyászati rutinvizsgálat alkalmával mesterségesen megtermékenyíti az orvosa. A házasságig szüzességet fogadó Jane életét ez a nem mindennapi eset teljesen felforgatja. Ha még mindez nem lenne elég, kiderül, az apa sem akárki, hanem a gazdag playboy, Rafael Solano, aki lassacskán talán Jane szívét is meghódítja.



A világnak új szuperhősre van szüksége és nem is akárkire, hanem Supergirl-re. Április 27-én a Sony Max műsorára tűzi a különleges képességekkel megáldott lány történeteit, akinek alakja először 1959-ben tűnt fel a DC Comics lapjain. Superman 24 éves unokahúgát, Kara Zor-Elt (Melissa Benoist) még fiatalon küldték a Földre, ahol a Danvers család fogadta be és tanította meg, hogyan rejtse el erejét az emberek elől. A titkolózásnak azonban vége: Kara Zor-Elt megtalálja egy szupertitkos társaság, akinek vezetője felkéri, hogy segítsen megvédeni National City lakosságát a rá leselkedő veszélyektől és fenyegetésektől.



A csajos tartalmaknak ezzel még nincs vége, hiszen április 28-án, szombaton debütál az Anyaság túlsúlyban második évada, amelyben a kertvárosi Katie és korántsem hibátlan családjának életébe nyerhetünk betekintést. A második évadban a magabiztos, ellentmondást nem tűrő anya és feleség élete fenekestől felfordul, amikor az egyik szomszéd a költözés mellett dönt, és ezzel Katie-t kimozdítja az ideális társadalmi pozíciójából. Katie a következményekkel mit sem törődve mindent megtesz azért, hogy ezt megakadályozza.



Anarchia a monarchiában továbbra is, áprilisban Magyarországon eddig még soha nem látott részekkel folytatódik a Királyság! harmadik évada szintén április 28-án, ahol a bizalom még mindig olyan luxus, amit senki sem engedhet meg magának. Az évad fókuszában a család és a kapcsolatok állnak, de új összeesküvések és fondorlatok is napvilágot látnak. A botrányoknak köszönhetően a királyi trón törvényessége ismét megkérdőjeleződik.