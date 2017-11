Aradszky elfelejtette az utolsó fellépését

Aradszky László halálának körülményeiről a 82 évesen elhunyt énekes özvegye beszélt a Borsnak: vasárnap este, tévézés közben aludt el örökre a férje. Most kiderült: Aradszky az utolsó estéjén még egy tévéfelvételre volt hivatalos, ám arról egyszerűen megfeledkezett, a forgatáson hiába várták. Csupán a véletlenen múlt, hogy nem a színpadon érte a vég. A Borsnak sikerült elérnie a Zenebutik műsorvezetőjét, akinek nem megy ki a fejéből az utolsó beszélgetésük.– Aradszky László a Bakelit Fesztivál első tévéfelvételére volt hi­vatalos. Koós Jánossal, Poór Péterrel és Zalatnay Saroltával lépett volna fel. Nagyon várták őt… Cini előtte énekelt volna, és még a felvétel után is ott maradt, hogy találkozzon vele. Saj­nos nem jött el – mondta Ra­dics Márk.– Mindig vele tudtunk a legegyszerűbben egyeztetni, amit ő mondott, az úgy is volt. Ezért is volt furcsa, amikor nem jött. Végül a produkciós vezető hívta fel telefonon. Valószínűleg ő be­szélhetett vele utoljára. A művész úr akkor nagyon zavart volt, és azt mondta, elfelejtette, nem írta be a naptárába. Nagyon sajnálta, és azt kérdezte, mikor lesz legközelebb forgatás. Talán szerencse, hogy megfeledkezett a fellépéséről, mert valószínűleg a színpadon lett volna rosszul. Nagyon sajnáljuk, ami történt, és osztozunk a család fájdalmában – tette hozzá a műsorvezető.