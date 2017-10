Aradszky Lászlóra emlékezik a Sláger TV

Aradszky László halála miatt szombaton újra műsorra tűzi a Sláger TV a táncdalénekessel nemrégiben készített adását, hogy méltóképpen megemlékezzen a művészről. Az énekes a Snóbli című műsorban volt Bódi Guszti és Margó vendége, amely egyben élete utolsó talk-show szereplése volt. Többek között azt is megosztotta a műsorban, hogyan találkozott gyönyörű feleségével, Évával, elmesélte, hogy és miért rombolta le Koós János a kertjüket, illetve azt is, honnan ismerik egymást a Bódi családdal. Guszti és Margó szoros kapcsolatban állt Aradszky Lászlóval, 20 éves barátság fűzte őket egymáshoz.



A Snóbliban, ahogy általában lenni szokott, mindig remek hangulatú beszélgetésekkel várják a nézőket, ám Aradszky László különleges vendég volt. A táncdalénekest és a Bódi családot hosszú barátság kötötte össze.



- Lacival csaknem két évtizede ismertük egymást, minden úgy kezdődött, hogy egy fellépésen közös volt a hangmérnökünk. Nagyon hamar összebarátkoztunk, tisztelte az értékrendünket és nagyon szerette a zenénket is. Tetszett neki, hogy nem csak a való életben, de a showbizniszben is egy családként működünk. Margót különösen tisztelte. A civil életben is tartottuk a kapcsolatot, gyakran beszéltünk, találkoztunk. Csodálatos volt vele a közös munka. Nagyon megtisztelő volt, amikor elsőként fogadta el a meghívásunkat a Snóbliba - emlékezett vissza Bódi Guszti.



- Nagyon boldog embernek ismertem meg Lacit, és az is maradt mindig. Imádta az unokáit és a hivatását is. Mindenkinek azt kívánom, olyan boldog élete legyen, mint neki volt. Többször léptünk fel közösen, és az is megesett, hogy pár kedves szóval ő konferált fel minket. Megtisztelve éreztük magunkat, mert Laci egy különleges művész volt. Óriási szeretettel és alázattal fordult a rajongói, a közönsége felé. Ezt a hozzáállást, attitűdöt tanítani kéne - tette hozzá Margó.



Most szombaton ismét lehetőség nyílik a képernyőn látni Aradszky Lászlót, aki fergeteges humorérzéke és lebilincselő személyisége mellett még egy csodálatos dallal, az Azzurro magyar változatával is újra elbűvöl minket.



Az Aradszky Lászlóval készült Snóbli című műsor ismétlése október 14-én, szombaton 19:55-től látható a Sláger TV műsorán!