Arannyal vonták be egy hamburgi ház homlokzatát

Egy egész ház homlokzatát bevonta arannyal Boran Burchhardt hamburgi művész a sokat vitatott, Veddel vergoldet (Veddel bearanyozva) elnevezésű projektje keretében.



Mint mondta, elérte célját, hogy felhívja a figyelmet a város Veddel nevű városrészére. "Nem arról van szó, hogy az aranyszínű házra irányuljon a figyelem, hanem arról, hogy mindenki, aki idejön, minden mást is meglásson" - fogalmazott.



"Látni lehet, hogy itt 70 náció él együtt békében már évtizedek óta, ami Németországban nem mindenhol valósul meg. Elmondhatjuk, hogy példaértékű városrészről van szó" - tette hozzá.



Burchhardt egy hónapja fogott hozzá, hogy a 300 négyzetméteres házfalat leheletvékony aranyfóliával vonja be.



A művelethez a hamburgi kulturális hivatal 85 ezer euróval (26 millió forinttal) járult hozzá, melyet a szabadtéri művészetekre szánt költségvetésből biztosított. Ez tiltakozásokat is kiváltott, többek között az adófizetők szövetsége is felemelte szavát a "pénzpazarlás" miatt.