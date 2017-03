Arat a Kickstarteren a szegény ember tabletje

A Superscreen fejlesztői viszonylag egyszerű üzenettel próbáltak támogatókat szerezni maguknak, és a terv bejött. Az ígéretük szerint egy 100 dolláros eszköz segítségével egy 600 dolláros iPad tudásának megfelelő tabletet bárkinek a kezébe, akinek van okostelefonja, ha összejön rá a pénz. Egy ilyen ígérettel pedig nem is lehetett hibázni, úgyhogy 50 000 dollár helyett már 500 000 is összegyűlt a projekt megvalósítására a Kickstarter-kampányon - írja a Nuus A Superscreen lényege, hogy igazából nem is tablet, hanem csak egy képernyő, amivel az okostelefonunkon lévő alkalmazásokat használhatjuk, csak éppen egy sokkal nagyobb kijelzőn, ezáltal sokkal kényelmesebben. Az okostelefonok ugyanis már annyira erősek, hogy ugyanazt meg lehet csinálni velük, amit egy tablettel, a nagyobb eszköz egyetlen előnye a nagyobb képernyő. Ezt hidalja most át a Superscreen, aminek köszönhetően nem kell külön táblagépet venni, ha valaki filmet nézni vagy olvasni akar, elég lesz ez az olcsóbb kiegészítő az okostelefonjához.