Arcon rúgott egy fotóst a Queens of the Stone Age énekese

A KROQ rádió karácsonyi koncertjén történt incidens a nő szerint "nyilvánvalóan szándékos volt" és a férfi még mosolygott is, mielőtt odarúgott. Az esetről videofelvétel készült, amelyet a fotós Instagram-oldalán közölt.Homme a zenekar Twitter-oldalán azt írta, elvesztette a fejét a show közben, de sohasem akart volna fájdalmat okozni a fotósnak.Vasárnap közleményt adott ki, mely szerint az előző esti koncertbe "teljesen belefelejtkezve" lámpákat és felszereléseket rugdosott a színpadon. "Ma felhívták rá a figyelmemet, hogy volt köztük egy fényképezőgép is, melyet Chelsea Lauren fotós tartott. Nem akartam, hogy ez történjen, nagyon sajnálom. Soha nem bántanék szándékosan senkit, aki a koncertünkön részt vesz vagy dolgozik. Remélem, Chelsea elfogadja őszinte bocsánatkérésemet" - írta.A koncerten Lauren a színpad egyik oldalán egyedül, három kollégája a másik oldalon állt. A felvételen látható, ahogy Homme elsétál Lauren előtt, majd visszalépésből megrúgja a fényképezőgépet."Josh odajött, én meg nagyon izgultam, mert még sohasem fotóztam a Queens of the Stone Age-et, tényleg nagyon vártam. Láttam, amint közeledik és fényképeztem. A következő dolog, amit észleltem, hogy a lába eléri a gépemet, az meg az arcomat, ami nagyon fáj. Egyenesen rám nézett, elég határozottan hátralendítette a lábát és keményen arcon rúgott" - mondta a fotós, aki azonnal hátrament a sajtószobába.A KROQ koncertszervezője üzenetet kapott a közönség egyik tagjától, aki azt kérdezte: "A Queens of the Stone Age gitárosa arcon rúgott egy fotóst?"Lauren később visszatért a koncertre, hogy fotózza a 30 Seconds to Mars és a Muse fellépését, a show után azonban kórházba ment, hogy ellássák.Elmondta, tervezi, hogy rendőrségi feljelentést tesz. "Úgy érzem, ha nem teszek semmit, embereket fog arcon rúgni és nem kerül emiatt bajba, mert zenész. Ez nem helyes" - fogalmazott a nő.Chelsea Lauren arról is beszámolt, hogy néhány perccel az eset után Homme elővett egy késnek látszó tárgyat és szándékosan megvágta magát a homlokán, a vére az előadás végéig csöpögött.Homme-ot márciusban egy autogramgyűjtő perelte be. A kereset szerint a zenész szóban és tettlegesen is inzultálta egy 2016-os Iggy Poppal közös koncertje után.A Queens of the Stone Age legutóbb 2014-ben járt Magyarországon, ám a Budapest Park éppen hétfőn jelentette be, hogy 2018. június 21-én a magyar fővárosban is bemutatja augusztusban megjelent új lemezét az amerikai együttes.