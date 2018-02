Armani-egyenruhát kapnak egy japán iskola tanulói, a szülők háborognak

Csaknem 200 ezer forintot költhetnek egy elegáns tokiói negyed általános iskolájának új Armani-egyenruhájára a jövőre iskolába kerülő gyermekek szülei.



A Ginza bevásárlónegyed a japán főváros egyik luxuskörnyéke, ám a Taimei Általános Iskola döntése, hogy egyenesen a híres olasz Giorgio Armani divatháztól rendeljenek egyenruhákat tanulónként 80 ezer jenért (185 ezer forintért), még arrafelé is meghökkentette a szülőket.



Az új formaruha, amelyhez kalap és táska is jár, háromszor olyan drága, mint a korábbi, és bevezetése felháborított több szülőt, akik panaszt tettek. Az Armani-egyenruha még a parlamentben is vitatéma lett. A választásban talán közrejátszott, hogy az Armani divatcég tokiói székhelye a Ginza bevásárlóközpontban, alig 200 méterre fekszik az iskolától.



Az igazgató döntése előtt értetlenül álló szülők nemcsak azt tartják túlzásnak, hogy egy állami általános iskola Armanival terveztesse meg az egyenruhát, hanem afeletti aggodalmukat is kifejezték, hogy a lépésnek rossz üzenete lehet a gyerekek számára.



"Ezzel azt tanítják nekik, hogy ami drága, az jó, ami olcsó, az pedig rossz" - mondta egy édesanya, akinek a kislánya áprilisban kezdi az iskolát.



A szokatlan egyenruha ügyét a parlament költségvetési bizottságában is szóba hozta egy ellenzéki képviselő. Aszo Taro pénzügyminiszter elismerte, hogy az egyenruha "tényleg drága, és problémát jelenthet, ha egy diák nem engedheti meg magának". Hajasi Josimasza oktatási miniszter lépéseket ígért annak érdekében, hogy az iskolai egyenruhák beszerzése ne róhasson túl nagy terhet a szülőkre.



Az 1878-ban alapított iskola igazgatója novemberben a szülőknek küldött levelében úgy fogalmazott: a Taimei iskola a környék egyik fontos intézménye, az Armani-egyenruhával pedig az odatartozást akarják hangsúlyozni. Az igazgató a szülők elégedetlenségére reagálva az iskola honlapján ígéretet tett arra, hogy kimerítő magyarázattal szolgál majd az egyenruha-választással kapcsolatban.