Armin van Buuren és Picasso dédunokája is jön a Soundra

Florian Picasso

A frissen bejelentett nevek közt elsőként ott van világ legjobb és leghíresebb DJ-i közt számon tartott, pályafutása során közel 50 díjjal elismert legenda, Armin van Buuren.Jön az electro house egyik legnagyobb fiatal nagyágyúja, KSHMR, a Me, Myself and I című dalával világszerte nagy kedvenccé vált amerikai rapper, G-Eazy, a sok műfajban utazó svéd duó, a Galantis, valamint a legnagyobb előadókkal együtt dolgozó svéd testvérpár, a Showtek.A Sound fellépője lesz, a több mint 25 éve a pályán levő Dubfire és a house nagymesterének számító, számos álnév mögé bújó Erick Morillo is.A Balaton-parton játszik Nicole Moudaber DJ-producer hölgy, valamint a legkülönbözőbb műfajokat ötvöző Yellow Claw duó Hollandiából.A felsorolásnak még nincs vége: érkezik majd a sokszínű és izgalmas Art Department, a megállás nélkül dolgozó house nagymester, Mark Reeve, az elektronikus tánczenében utazó amerikai DJ-producer hölgy, Juicy M és ambient DJ, Max Cooper.A Soundon köszönthetjük a különc londoni producert, multi-instrumentalista zenészt,TroyBoi-t, a fiatal trap szupersztárt, Huccit és a rengeteg reklám- és filmzenét is író Dj – producert, Eelke Kleijnt. Fellép továbbá a DJ-producer-mixgyáros Corey James, itt lesz Dél-Korea egyik legnagyobb elektronikus sztárja, Raiden, a világsztárság küszöbén álló magyar formáció, a StadiumX és Pablo Picasso dédunokája, a francia DJ-tehetség Florian Picasso.

A hosszú névsor végén még ott van a Sound’n’bass stage-en fellpő a bristoli duo, a Loadstar, a szintén Bristolból induló DJ, producer énekes, TC, és a drum & bassközösségbe nagy tehetségként berobbant Emperor.