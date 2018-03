Árva gyermekeknek segített Mága Zoltán Marosvásárhelyen

Harminc árva gyermeknek nyújtottak segítséget Mága Zoltán 100 templomi jótékonysági koncertsorozatának első, marosvásárhelyi eseményével, ahol mintegy egymillió forint gyűlt össze - közölték a szervezők az MTI-vel.A közleményben azt írták: a támogatás teljes összegét helyben adták át a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás számára, amelyet Bakó Béla Pál ferences atya vett át. Az adományt a székelyföldi szegény gyermekek, valamint a Szent Erzsébet Társulás által gondozott árva és félárva gyerekek támogatására, iskoláztatására fordítják.Az árvákat gondozó Pál atya az eseményen köszönetét fejezte ki gondozottjai nevében, és hangsúlyozta, a támogatás a lehető legjobbkor jött, hiszen fűtési számlára, élelemre, és ruházatra is kell költenie.A közlemény szerint Mága Zoltán a rendezvényen arra emlékeztetett arra, hogy az első 100 templomi koncert - amely szintén bejárta Erdélyt - s a Hangok és Harangok fesztiválsorozat során mintegy 200 millió forintot gyűjtöttek össze. Hozzátette, bízik abban, hogy az idei karitatív misszió felülmúlja a korábbiakat.A közlemény szerint az ökumenikus jótékonysági missziót a Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűművész Marosvásárhelyről indította útjára azzal a céllal, hogy a teljes Kárpát-medencét bejárva, Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Magyarország katolikus, református és evangélikus templomaiban, zsinagógáiban fellépve a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek, rászoruló embertársainknak és közösségeknek segítséget nyújthasson.A száz állomásos jótékonysági koncertsorozat megrendezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja.A következő napokban Sepsiszentgyörgy, Nagyegyed, Zilah, Kolozsvár, Szatmárnémeti és Nagyvárad templomaiban folytatódik a karitatív misszió az RMDSZ Nőszervezetének szervezői segítségével, majd Szolnokon, Miskolcon, a szegedi dómban, Budapesten és a debreceni református Nagytemplomban lép fel Mága Zoltán.