Árverezik Kozso lakását: 137 millió a tartozás

pénteki számában ír arról, hogy Kocsor Zsoltnak, vagyis Kozsónak már csak pár napja van rendezni jelentős adósságát, különben viszik a lakását. A lap úgy tudja, hogy a zenésznek 137 millió forint adóssága van, ezért árverezik VII. kerületi ingatlanát.– Erre a drasztikus lépésre akkor kerül sor, ha a végrehajtási bíró már minden lehetőséget kihasznált, zárolta az adós bankszámláját, és ingósá­gait is „dobra verte", de nem tudott a követeléseknek érvényt szerezni. Innen már nincs visszaút, az adós már csak akkor állíthatja le az árverést, ha összes adósságát visszafizette – nyilatkozta a végrehajtói iroda.Ráadásul egyelőre nincs sok érdeklődő, egy licit érkezett, az is a minimál árat, vagyis a kihirdetett 69 millió felét állta volna - írja a Bors – Ha az ingatlanra valaki végrehajtást kér, az adós mindenképp rosszul jár. Ráadásul ez a lakás a meghirdetett ár többszörösét éri, négyzetmé­te­renként legalább 450-500 ezer forintot, összességében 140-150 milliót is elkérhetne érte az eladó – nyilatkozta egy ingatlanszakértő.Közben folyik Kozso ellen egy nyomozás áramlopási ügyben, valamint idén januárban kényszerítéssel vádolták meg.