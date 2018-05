Aszgar Farhadi iráni forgatókönyvíró-rendező lesz az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál zsűrijének elnöke

A 24. szarajevói filmmustrán a közönség a kétszeres Oscar-díjas Farhadi legutóbbi, Everybody Knows (Mindenki tudja) című spanyolul forgatott filmjét is láthatja. A produkció az idei cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában debütált.A pszichológiai thrillert az Ibériai-félszigeten forgatta Farhadi. A film főhőse Laura (Penélope Cruz), aki férjével és gyerekeivel Buenos Airesben él, de egy családi ünnep alkalmából családjával hazalátogat spanyolországi szülőfalujába, ahol egy váratlan esemény felkavarja az életét.A szarajevói fesztivált 1995 óta rendezik meg. Az elmúlt csaknem három évtizedben a Balkán egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Az egyhetes idei mustra augusztus 10-én nyílik meg.Az 1972-es születésű Aszgar Farhadi 2002-ben írta és rendezte első filmjét, a Dancing in the Dust-ot, amely több díjat is nyert. Egy évvel később érkezett a Csodálatos város, majd a Fireworks Wednesday és az Elly története, utóbbi már párhuzamosan a Berlinalén és a Teheráni Filmfesztiválon mutatkozott be, mindkét helyen a legjobb rendezés díját elnyerve. Farhadi 2010-es filmje, a Nader és Simin – Egy elválás története szintén a Berlinalén debütált, ahol elnyerte a legjobb filmként elnyerte az Arany Medvét, továbbá a legjobb színésznek és színésznőnek járó Ezüst Medvéket. Ezután több, mint 70 díjat nyert világszerte, köztük a Legjobb idegennyelvű filmnek járó Cesar-díjat, Golden Globe-ot és Oscar-díjat. A Nader és Simin sosem látott filmsiker lett az iráni filmek között, az Egyesült Államokban az év legnézettebb idegennyelvű filmje lett – írja a filmtekercs.hu Farhadi a Time magazin 100 legbefolyásosabb emberének listájára is felkerült.