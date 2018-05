Átadták a Savaria Filmszemle díjait

Átadták az V. Savaria Nemzetközi Filmszemle díjait pénteken Szombathelyen, az AGORA Savaria Filmszínház nagytermében.



A szervezők tájékoztatása szerint dokumentumfilm kategóriában első díjat nyert Porkoláb Norbert, Tanca Norbert és Katona Balázs közös alkotása, az Álmatlan - Az Anna and the Barbies film. Második helyezett lett Kocsis Tibor és Konecsny Emőke Jelenetek egy operatőr életéből Hildebrand István legendáriuma című filmje. A harmadik pedig Kiss Gergely, Czinke Gyula és Czencz József A csodafedezet - Vitéz Halassy Olivér című pályaműve lett.



A kisjátékfilm kategória első díjas filmjének A Kockaembert választották, amelyet Dombrovszky Linda, Hartung Dávid és Szohár Ferenc készített.

A második helyezettnek járó díjat Timkó Imrének ítélték Magamba zárva című alkotásáért. A kategória harmadik helyezettje Zsigmond Dezső, Balogh Géza és Halász Gábor A Sátán fattya című kisjátékfilmje lett.



Filmetűd kategóriában az első díjat Winkler Katának ítélték oda Elveszett idő című alkotásáért. Második lett Mike Horvath Dominó Elv című filmje, a harmadik helyezést pedig a Király utca szubjektív című filmért Kovács Betti, Sztárek Andrea, Vancsó Zoltán és Bujdosó Erika kapta.



Az idén először meghirdetett diákfilmes kategóriában az első helyezést Dudás Balázs nyerte el Vidéki randevú című filmjével. A második helyezett az 56 gyermekszemmel című film, Ragó Sára, Szabó Benedek, Szilágyi Bálint és Szilágyi Péter munkája lett. A harmadik díjat Baranyi Gábor Benő és Gajdics Dávid Bújócska című munkájának ítélték.



A határon túli magyar nyelvű filmek között az első díja Csibi László Nussbaum 95736 című filmje nyerte el. Zsigmond Attila és Dezső Mátyás Lekvár című pályaműve második helyezést ért el, a kategória harmadik helyezettje pedig Bunda Rita és Bunda Szabolcs Linner doktor - egy nem mindennapi orvos története című alkotása lett.



Az Alkotói Műhely különdíját a Bolyai Filmstúdió nyerte el.



A szemlére 240 alkotással neveztek a filmkészítők, a zsűri tagjai 78 órát töltöttek a beérkezett filmek megtekintésével. A filmszemlén összesen 22 órányi filmet vetítettek le, az András Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, Halmy György filmrendező, Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező és Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendező által kiválasztott legjobb pályaműveket.



Mint Koltay Gábor az MTI-nek pénteken elmondta, idén több film érkezett, mint az elmúlt években, és az alkotások színvonala jelentősen emelkedett. A filmesek közül sokan a magyar történelem fontos, olykor tragikus eseményeit dolgozták fel. Ezek az alkotások segítenek a történelemben tájékozódni és jobban megérteni azt a világot, amelyben eleink éltek, és ezáltal "segítenek a jelent jobban értékelni és egy világos jövőképet kialakítani".

A filmek művészi erővel, színvonalasan fogalmazzák meg ezeket a gondolatokat, ezért rendkívül fontos lenne, ha ezeket az alkotásokat a legszélesebb közönség előtt, akár a televízióban is bemutathatnák - emelte ki Koltay Gábor.