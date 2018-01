Átalakítja a Messengert a Facebook, de ennek örülni fog

Fotó: VentureBeat / Khari Johnson

David Marcus, a Facebook Messenger fejlesztéséért felelős alelnöke a Facebookon jelentette be , mi mindenre számíthatnak a felhasználók az idei évben - írta meg a hvg.hu A bejelentés szerint a vizuális üzenetek kerülnek a fejlesztések középpontjába. A 2017-ben elindított hang- és videochat további fejlesztését ígérik. Az a céljuk, hogy a Messenger legyen a legmegfelelőbb platform a felhasználók - akik 2017-ben havonta megközelítőleg 1,3 milliárdan voltak -, kapcsolattartásának.

Épp emiatt tovább fejlesztik a csoportos csevegés lehetőségét, olyan megoldásokat is terveznek, amelyekkel a vállalti felhasználókat is megnyerik. Erre az évre az is a fejlesztők ígéretei között szerepel, hogy olyan szintű megoldásokat kínáljanak, amellyel a telefonhívásokat is teljesen kiváltanák. A gyorsabb feltöltések, jobb minőségű videók és képek megosztása csábítóan hangzik.David Marcus azt is megemlítette, hogy az elmúlt években számos fejlesztést építettek be az alkalmazásba, idén azonban az egyszerűsítés a céljuk. Talán ez a leginkább várt újdonság, miután már-már kaotikussá vált a felület a számos - hol szeretett, hol gyűlölt -, funkció miatt.