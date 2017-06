Átalakítják Madrid világhírű bikaviadal-arénáját

Az épületben azért szükséges változtatásokat végrehajtani, mert a város önkormányzata szerint nem felel meg azoknak a biztonsági előírásoknak, amelyek a bikaviadalon kívül más kulturális rendezvények megtartásához szükségesek. Márpedig az arénában gyakran rendeznek koncerteket, sporteseményeket is.



A szóvivő szerint például átalakítják a küzdőtérhez vezető kijáratokat, szélesebbek lesznek, dőlésszögük pedig alacsonyabb, hogy ha kell, evakuálni lehessen a bent tartózkodókat.



Amíg ezekkel nem készülnek el, az arénában csak bikaviadalt tartanak - mondta, de azt nem árulta el, hogy a munkálatokat pontosan mikor kezdik, csak azt közölte, hogy várhatóan évekig fognak tartani.



Az épületet nem zárják be az átalakítások miatt, hanem azokat több periódusban végzik majd, hogy ne zavarják az aréna "fő tevékenységét", a viadalok megrendezését - tette hozzá.



Spanyolország legnagyobb arénája 1929-ben épült, az első viadalt 1931 júniusában tartották, noha hivatalosan csak 1934 októberében nyitották meg. Falai között a leghíresebb torreádorokat láthatta küzdeni a bikákkal a közönség.



A sajtóban megjelent becslések szerint a most mintegy 24 ezer férőhelyes aréna 5-7 ezer ülőhelyet veszíthet az átalakításokkal.



A spanyol fővárosban 2014-ben szigorítottak a tömegrendezvények biztonsági elírásain az után, hogy 2012-ben a Madrid Arena nevű rendezvénycsarnokban öt kamaszlány vesztette életét egy túlzsúfolt halloween-partin.