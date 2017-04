Átcsábította a TV2 Mónikát, mégsem halmozzák el feladatokkal

2012 után egy évig nem is kapott munkát a műsorvezető, és most is csak egy-két produkciójukban tűnhet fel a csatornán az egykori műsorvezető.





A Mónika-show cikkeket, híreket generált, adásait naponta kétmilliónál is többen nézték. Nem tévedés, a műsorvezető, és persze megmosolyogtató vendégei egyszerre, egy időben a teljes tévét néző lakosság közel felét tudták a készülékek elé ültetni.

A lap felidézte, hogy a csatornán főzött a Hal a tortán adásában, ami nem túl nagy szerep, igaz, énekelt viszont A Nagy Duettben, s feltűnt az Édes életben is. Aztán eljött a várva várt pillanat, 2016. januárja, de ekkor már nem a fő­csatornán, hanem a Fem3 Cafén vezethetett műsort. 2016. augusztusától viszont a megújult Fem3 Caféban már nem számítottak rá. Azóta Móni­kát kerülik a televíziós munkák.



– Minden televíziós életé­ben vannak olyan időszakok, amikor nem tévézik. Szeretek tévézni, de nem kötelező nekem ezt örökké csinálni – mondta lapnak Mónika, aki úgy tűnik, mára beletörődött, hogy nem halmozzák el műsorötletekkel.



