Átlépte az egymilliárd dolláros jegybevételt a Star Wars - Az utolsó Jedik című sci-fi az év utolsó hétvégéjén, és ezzel az észak-amerikai piac legsikeresebb filmje lett 2017-ben.



Az amerikai űrsaga a bemutatója óta eltelt három hétben továbbra is a kasszasikerlisták élén áll, az év utolsó hétvégéjén további 52,4 millió dollárt forgalmazott az észak-amerikai mozikban, a nemzetközi piacokon pedig 68 millió dollárt.



George Lucas sci-fijének nyolcadik epizódja Észak-Amerikában eddig 517,1 millió dollár jegybevételt hozott, világszerte 523,3 millió dollárt. A film nemcsak az észak-amerikai, hanem az európai kasszasikerlista élén áll - jelentette be vasárnap a Disney filmstúdió.



Az év utolsó hétvégéjén az észak-amerikai toplista második helyén továbbra is a Sony által készített Jumanji - Vár a dzsungel című film áll 50,6 millió dollárt forgalmazva, a harmadik helyen a Tökéletes hang harmadik része 17,8 millióval, a negyedik a Fox stúdió Legnagyobb showmanje lett 15,3 millióval.