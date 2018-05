Augusztusban új albummal jelentkezik az Il Divo!

Az Il Divo ötlete Simon Cowell, a X-Faktor és a Got Talent tehetségkutatók szellemi atyjának fejéből pattant ki 2003-ban. A Három Tenor mintájára megalakult kvartett (jelenlegi tagok: Urs Bühler, Sébastien Izambard, Carlos Marín és David Miller) 2004-ben jelentette meg első albumát, mely azonnal világsiker lett.Azóta összesen 7 albumot adtak ki, melyekből több, mint 30 millió példány fogyott világszerte, és 160 országban váltak arany- vagy platinalemezzé. 2006-ban a Guinness World Records a saját műfajában legsikeresebb formációnak választotta őket.A négy énekes sikerének titka, hogy elmossák a műfaji határokat: a klasszikus, operaénekesi technikákat úgy alakítják, hogy a könnyűzene kedvelőivel is megtalálják a közös hangot.Timeless címet viselő, nyolcadik albumuk augusztus 17-étől elérhető. Már az első kislemez is megjelent róla, ’Hola’ címmel: a dal Adele ’Hello’ című slágerének spanyol átirata.A klasszikus crossover formáció idén harmadszorra is Budapestre látogat: 2006-os és 2012-es, telt házas koncertjük után szeptember 10-én újra felejthetetlen élményben lehet része azoknak, akik a Papp László Budapest Sportarénában töltik estéjüket.