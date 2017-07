Aurelio gyerekre vágyik

Több mint másfél éve jöttek össze, és azóta is egymás mellett vannak jóban-rosszban. Mi több, a helikopterezéséről elhíresült valóságshow-sztárban egyre erősebb az apaság iránti vágy - írja a borsonline.hu – Ezzel a 26 éves fejemmel én már úgy keresem a párkapcsolatot, hogy azért azt is számításba veszem, hogy ettől a hölgytől szeretnék-e gyereket. Minél előbb jó volna már családot alapítani, épp ezért egyébként már a mostani párommal is úgy ismerkedtem, hogy a fejemben hátul végig ott motoszkált a gondolat: ennek a nőnek azért már lehetne gyereket csinálni – elevenítette fel találkozásuk pillanatát az RTL Klub műsorvezetője, aki biztosra veszi, hogy kedvesében megtalálta álmai nőjét.– Dominika egy istennő: természetes, intelligens, biztos értékrendekkel rendelkezik, tud főzni, szereti a ren­det és családcentrikus. Hozzáteszem: még sosem volt ilyen szexi nő mellettem. Nem vagyok nagyon hűséges típus, de Dominika még ezt is ki tudta hozni belőlem – áradozott az amorózó.