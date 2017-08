Avicii visszatért

Nem sokkal bejelentése után Tim a legközelebbi barátaival és alkotótársaival beutazta az Államokat, aminek hatására visszatalált legnagyobb szenvedélyéhez: a zeneszerzéshez.Ezt augusztus 10-én egy EP követte, amely hat dalt tartalmaz. Az albumon nem kisebb előadók működnek közre, mint Rita Ora, AlunaGeorge, Billy Raffoul, Vargas & Lagola és a már említett Sandro Cavazza.A többszörös Grammy-díjas zenei producer és DJ a 2011-ben megjelent Le7els című számával robbant be a köztudatba. A dal többek közt az USA-ban és az Egyesült Királyságban is első helyen végzett a toplistákon, valamint több mint 200 millióan streamelték Spotify -on.A legnagyobb sikert a True című album hozta meg számára, amely hazánkban is platinalemez lett. Ez tartalmazza a többszörös platinaminősítést megszerző Wake Me Up-ot, amely 81 országban vezette a toplistákat és a Spotify legtöbbet streamelt száma lett.