Axl Rose-zal írja az AC/DC új albumát Angus Young

Axl Rose-zal, a Guns N' Roses frontemberével írja az AC/DC új albumát Angus Young. Az NME brit zenei portál emlékeztetett arra, hogy Rose már egy korábbi turnén is beugrott Brian Johnson énekes helyére, akinek egészségi problémák miatt kellett kiszállnia a zenekarból, orvosai ugyanis arra figyelmeztették, hogy elveszítheti a hallását, ha folytatja az éneklést.



Az AC/DC 1973 óta több mint 200 millió lemezt adott el. Legutóbbi albumuk, a Rock or Bust hatéves szünet után 2014-ben jelent meg. Ez az első lemezük, amelyen Malcolm Young gitáros, a banda egyik alapítója nem szerepel, ő is egészségi okokra hivatkozva vonult vissza. Angus Young testvére 2014-ben meghalt.