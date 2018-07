Az alaptáborban kell vesztegelnie a két magyar hegymászónak akik meghódítanák a K5-csúcsait

A folyamatos havazás és hócsuszamlások miatt a Gasherbrum alaptáborában vesztegel Klein Dávid és Suhajda Szilárd, az előrejelzések szerint a hét második felében indulhatnak tovább.



Suhajda Szilárd és Klein Dávid június 23-án értek fel a Gasherbrum egyes táborának 5900 méteres magasságába és ott elhelyezték sátrukat. Az alaptábor és az egyes tábor között húzódó, erősen felszabdalt Gasherbrum gleccseren nem volt könnyű utat nyitni, a lengyel-német expedíciónak három sikertelen próbálkozása is volt, míg a magyarokkal kiegészülve végül fel tudtak jutni az első magaslati táborig - írja a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Gasherbrum I és II szervezőinek hétfői közleménye.



A kiépített útvonalat azonban feltehetően maga alá temette a napokig halmozódó hótömeg, így az alapoktól kell kezdeni a munkát. Mivel a felsőbb régiókban egyméteresre is duzzadhatott a friss hóréteg, a legjobb esetben is keresni kell majd az ott elhelyezett sátrat, ha az a nagy súly miatt nem roppant össze.



Az előrejelzések szerint a stabilan havazásmentes időre még a hét második feléig várni kell, így néhány napot még az alaptáborban töltenek a magyar hegymászók. Amennyiben az idő javul, a vasárnap frissen érkezett olasz expedíció két tagjával, Mario Vielmoval és Giampaolo Coronaval kiegészülve lehetőségük lesz, hogy a további szakaszokon már együtt másszanak a 8080 méteres Gasherbrum I csúcsa felé.



Suhajda Szilárd június 7-én indult el Magyarországról, hogy első magyarként mássza meg egy expedíció keretében, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül a 8080 méteres Gasherbrum I-t (Hidden Peak) és a 8035 méteres Gasherbrum II-t. Klein Dávid célja, hogy társával feljusson a Hidden Peakre.