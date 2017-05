Az állattartás kifejezetten jó pont a társkeresésben, csak néha megzavarják a szexet

A magyar társkeresők egyértelműen „kutyások"Minden negyedik emberrel előfordult már, hogy szex közben megzavarta a saját vagy a párja háziállata.A társkeresők 83%-a szerint, akinek van háziállata, sosem magányos, és a közös állattartás jó hatással van a párkapcsolatokra. Minden negyedik ember szerint viszont háziállat mellett kevesebb idő jut a kapcsolatra, derült ki a Csajok és Pasik legfrissebb felméréséből*.A másik állattartási szokásai miatt a tárkeresők csupán 3%-a szakított már, ellenben minden negyedik válaszadóval előfordult legalább egyszer, hogy szex közben megzavarta a saját vagy a párja háziállata.A legtöbb ember inkább kutyásnak vallja magát, és ebben a kérdésben nincs eltérés a nemek közt. A pókokkal és kígyókkal viszont jobb vigyázni: a csajok fele és a pasik harmada nem tudna olyannal járni, aki hüllőt vagy extrém állatot tart.

Úgy tűnik, a magyar társkeresők kifejezetten szeretik az állatokat. A Csajok és Pasik által végzett felmérésben résztvevők harmada szeretné, ha lenne otthon kisállata, 62%-a pedig jelenleg is tart valamilyen háziállatot. Utóbbi arány még magasabb, 70% a csajok körében. A társkeresők mindössze 8%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs állata, és ha rajta múlik, soha nem is lesz.A hazai csajok és pasik 83%-a szerint, akinek van háziállata, sosem magányos, és a közös állattartás kifejezetten jó hatással van a párkapcsolatokra, mivel erősíti a közös felelősségvállalást, és állandó programot nyújt. Viszont minden negyedik ember szerint háziállat mellett kevesebb idő jut a kapcsolatra, és ez akár konfliktushoz is vezethet. A felmérésben részt vevők 3%-a már szakított a másik háziállata miatt.Ebben a kérdésben teljes az összhang a csajok és a pasik között: több, mint minden második magyar társkereső egyértelműen kutyapárti, további egyharmad pedig egyaránt szereti a kutyákat és a macskákat. A magukat inkább cicásnak vallók aránya 8%, továbbá minden huszadik ember azt válaszolta, hogy egyik négylábú háziállatot sem szereti.A Csajok és Pasik felmérésből az is kiderült, hogy minden negyedik emberrel előfordult már életében legalább egyszer, hogy szex közben megzavarta a saját vagy a párja háziállata.A kutya-macska ellentét mellett a Csajok és Pasik arra is kíváncsi volt, hogy milyen egyéb állatot tartanának otthon a hazai társkeresők. A sort itt a halak vezetik, minden negyedik ember szívesen nézegetne otthon egy akváriumot. Lovat, madarat, hörcsögöt, egeret nyulat vagy tengerimalacot a válaszadók közel tíz százaléka venne otthonra, míg törpemalacot és sündisznót csupán 6%. Minden tizedik ember annyira rajong az állatokért, hogy saját bevallása szerint bármilyen kedvencet szívesen látna az otthonában.A felmérés szerint a siklók, a kígyók, az egyéb hüllők vagy kétéltűek, a pókok és a rovarok egyértelműen nem örvendenek nagy népszerűségnek. Ilyen „házi kedvencet" csupán néhány százalék szeretne, és a csajok fele és a pasik harmada sem tudna olyannal járni, aki ilyen állatot tart.Akár kutya, akár macska, hal vagy madár a kedvencünk, egy biztos: az állattartás kifejezetten jó pont, ha épp társat keresünk. Sőt, a csajok és pasik kétharmada azt sem tartja cikinek, ha valaki túlzottan ragaszkodik a házi kedvencéhez.* A felmérés 898 fő részvételével készült a Csajok és Pasik társkereső oldal felhasználói körében 2017 áprilisában.