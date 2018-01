Az alternatív tények az év legellenszenvesebb kifejezése Németországban

A testület keddi közleménye szerint az alternatív tények kifejezéssel egy olyan szófordulat jelent meg a közbeszédben, amely ellentétes a "tényszerűséggel vagy az emberségességgel".



Felidézték: a kifejezést Donald Trump amerikai elnök egy tanácsadója, Kellyanne Conway vezette be, aki az államfő azon téves állítását nevezte alternatív ténynek, hogy valamennyi elnököt tekintve az ő beiktatásán volt a legnagyobb tömeg.



A kifejezés jelzi a német közbeszéd egy "aggasztó tendenciáját" - tették hozzá, kiemelve: egyre inkább jellemző, leginkább a közösségi portálokon, hogy a tényeken alapuló érvek ütköztetését felváltják a tényszerűséget nélkülöző kijelentések, amelyeket az alternatív tény megnevezéssel legitimnek állítanak be.



A testület bírálta a hajótörött menedékkérők kimentésére a Földközi-tengeren indított EU-s küldetéssel kapcsolatban megjelent ingajárat-szolgáltatás (Shuttle-Service) kifejezést is, hangsúlyozva, hogy ez a szófordulat az oltalomkeresőket és az őket mentő embereket is lejáratja és jelzi a közbeszéd egy másik tendenciáját, azt, hogy a "kimondhatóság határa egyre inkább eltolódik a polemikus cinizmus és az emberek megvetésének irányába".



A leginkább ellenszenves kifejezések közé sorolták a genderőrület, avagy gendermánia (Genderwahn) kifejezést is, amely álláspontjuk szerint konzervatív és jobboldali populista körökben arra szolgál, hogy általánosító módon lejárassák a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelmet.



A Darmstadti Egyetem független zsűrije 1991 óta választja ki az év legellenszenvesebb szavát (Unwort des Jahres) a beküldött javaslatokból. 2017-ben 1316 javaslat érkezett, összesen 684 szót, kifejezést jelöltek az év legcsúnyább szavának.



A tíz leggyakrabban javasolt kifejezés többsége a menekültválsággal, a kormányalakítási folyamattal és a közbeszéd átalakulásával kapcsolatos, az alternatív tények kifejezés 65 jelölést, a Jamaica-koalíció 18, a menedékkérők befogadásával összefüggésben használt felső határ (Obergrenze) és az álhír (Fake News) kifejezés 16-16 jelölést kapott.



Az év legcsúnyább szava kezdeményezés célja a nyelvi tudatosság és érzékenység fejlesztése a közbeszéddel, a nyilvános kommunikációval kapcsolatban. A szavakat egyebek között annak alapján vizsgálják, hogy sértik-e az emberi méltóságot vagy a demokratikus alapértékeket. Vizsgálják a szavak félrevezető vagy gyengítő, eufemisztikus jellegét is.



Egy éve a nemzetárulót (Volksverräter) választották a leginkább visszataszító német szónak, 2015-ben a jótét lélek (Gutmensch) kifejezés, 2014-ben pedig a hazug sajtó (Lügenpresse) volt az év legcsúnyább szava.